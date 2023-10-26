Роспотребнадзор подал иск к водоснабжающей компании в Новочеркасске

Новочеркасский городской суд Ростовской области рассмотрит иск территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области к филиалу ООО «Сириус», осуществляющему водоснабжение микрорайонов Соцгород и Молодежный в Новочеркасске. По версии истца, компания поставляет жителям города воду, не отвечающим установленным требованиям, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Согласно материалам дела, в ходе анализа качества воды в распределительных сетях города в 2023 году Роспотребнадзор обнаружил что половина проб, содержащих плохую воду, отобрана на участках, которые обслуживает ООО «Сириус». В адрес компании неоднократно направлялись предостережения, но никаких мер по улучшению микробиологических показателей не было принято.

Первое судебное заседание по данному делу назначено на 1 декабря.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сириус» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компания специализируется на производстве пара и горячей воды. Генеральный директор — Валерий Кишкин, владелец — ООО «Трансэнергопром». Компания имеет единственный филиал в городе Новочеркасске. В 2022 году выручка ООО «Сириус» составила 456,6 млн. руб., а чистый убыток — 17,6 млн руб.

Анастасия Назарова