Курултай Башкирии утвердил передачу участков застройщикам без торгов

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О регулировании земельных отношений». Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин сообщил, что предлагается предоставлять участки в аренду застройщикам без торгов для строительства многоквартирных домов, если часть квартир они передадут гражданам, переселяемым из аварийных домов. Инвестпроект должен быть признан масштабным, решение о выделении участков будет принимать глава республики. Законопроект был внесен правительством региона.

По словам господина Сидоркина, стоит задача расселить в республике 882 аварийных дома общей площадью 345 тыс. кв. м, в которых проживают более 20 тыс. граждан. Жилье было признано таковым с 2017 года. Инициатива даст дополнительные инструменты к федеральному нацпроекту по расселению непригодного для проживания жилфонда, пояснил он.

На сегодняшний день в Башкирии для решения вопроса обманутых дольщиков и обеспечения жильем детей-сирот реализуются семь масштабных инвестпроектов, из них пять — в Уфе, отметил Владислав Сидоркин. В 2021 году квартиры получили 46 человек, в 2022 году — 24, а в текущем — 249.

Влада Шипилова

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