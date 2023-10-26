Уфимскую компанию обязали выплатить около 13 млн рублей за свалку на берегу реки

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с уфимского ООО «Транслидер» 12,9 млн руб. за вывезенные в прибрежную зону реки Уфы строительные отходы. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области.

Иск к компании, заявленный надзорным ведомством, рассматривался с мая 2021 года. Как следует из материалов дела, в мае 2020 года в охранной зоне реки Уфы возле гипермаркета «Максидом» были обнаружены бетонные плиты, битый кирпич, металлическая арматура и крепеж. На месте несанкционированной свалки находился фронтальный погрузчик «Транслидера», перевозивший строительные отходы по договору с другой компанией.

Управление Росприроднадзора рассчитало сумму причиненного почве вреда, «Транслидер» проигнорировал требование о ее оплате.

Ведомство подало иск к компании в суд, первая инстанция в ноябре 2021 года отказала в удовлетворении иска, апелляция оставила решение без изменения. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Башкирии при пересмотре отказала Росприроднадзору в удовлетворении требований, ведомство направило апелляционную жалобу на решение. Накануне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил вердикт первой инстанции и вынес новое решение по делу.

ООО «Транслидер» зарегистрировано в Уфе в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Дмитрий Иванов. В 2022 году выручка компании составила 64 млн руб., убыток — 3,7 млн руб.

Наталья Балыкова

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