В Челябинске двух нелегальных оружейников осудили на 20 лет

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор двум горожанам, обвиняемым в незаконном изготовлении, переделке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На двоих им назначен срок 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом на общую сумму 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нелегальных оружейников в сентябре 2022 года. В результате следственных действий их оборота изъяты самодельное огнестрельное оружие, боевые гранаты, семь самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества общей массой более 8 кг, а так же основные части боевого оружия и боеприпасы различного калибра.

Суд признал челябинцев виновными по четырем статьям: п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств). Один фигурант осужден к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 450 тыс. руб., второй – к девяти годам и штрафу 350 тыс. руб.