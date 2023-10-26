Кассация поддержала мэрию Сочи в вопросе защиты прав дольщиков

Кассационный суд поддержал позицию администрации Сочи в вопросе защиты прав дольщиков. Суд отменил апелляционное постановление об отказе ввести в гражданский оборот многоквартирный жилой дом, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Судебное разбирательство касается дома №53А на улице Гагарина. Тяжбы идут уже два года. В мае 2021 года Центральный районный суд города признал за дольщиками право собственности на помещения в доме. Однако в январе текущего года апелляционный суд, рассмотрев жалобу заинтересованного лица, отменил решение, заявила директор правового департамента сочинской мэрии Валерия Ветрова. После этого дольщики при поддержке городских властей подали жалобу в кассацию.

Судебное заседание состоялось 24 октября. Дело направили на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда.

Вячеслав Рыжков

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