На съемки спортивных и культурных мероприятий направят до 29 млн рублей

АО «Телерадиовещательная компания „Башкортостан» (телеканал БСТ) на аукционе 14 ноября выберет исполнителя организационно-технического обеспечения телевизионных съемок и прямых телевизионных трансляций, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 29,3 млн руб., он будет оплачен из собственных средств компании.

Исполнитель должен в течение 2024 года освещать спортивные и культурные мероприятия и социально значимые события с помощью передвижной телевизионной станции.

В декабре 2022 года ТРК «Башкортостан» заключила контракт на аналогичные услуги стоимостью 26,3 млн руб. при начальной цене 26,8 млн руб. с единственным участником — ООО «Национальный спортивный телеканал».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте