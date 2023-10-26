УФАС приостановило торги на установку в Челябинске световых деревьев

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило по жалобе аукцион на изготовление и установку светящихся декоративных деревьев к новогодним праздникам в региональном центре. Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена аукциона составляет 56,1 млн руб. Условия техзадания предполагают изготовление 51 металлического декоративного изделия «Световое дерево» высотой порядка 5 м. Установить их планируется вдоль южного берега набережной реки Миасс, на пешеходной части улицы Кирова, в Арт-сквере и возле публичной библиотеки.

Победителем торгов в конце октября была определена индивидуальный предприниматель Юлия Гусева, которая предложила выполнить работы за 39,6 млн руб. На этапе подписания с ней контракта аукцион был приостановлен по жалобе ООО «Строй софт» (Санкт-Петербург). Компания указала, что заказчик в извещении и приложениях к нему не уточнил, на какое основание нужно установить световые деревья. Также заявитель посчитал, что требования касательно длины прутьев в ветвях вводят участников в заблуждение.

«Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о неоднозначности требований, составляющих описание объекта закупки, и, как следствие, о неопределенности при формировании потребности заказчика»,— следует из текста жалобы.

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