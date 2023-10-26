Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему возможность увидеть на сайте, как вещь будет смотреться на конкретном покупателе, успешно работает лишь в двух случаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроссовки Cloudtilt

Фото: www.loewe.com Кроссовки Cloudtilt

Фото: www.loewe.com

Результат нового сотрудничества Loewe и On появился в онлайн и офлайн продаже. Кроссовки Cloudtilt, как утверждают создатели, «сочетают в себе продуманный дизайн и швейцарскую инженерию — это новая обувь для жизни, созданная для движения». Технологии решили добавить не только в подошву, подстраивающуюся под шаг владельца обуви. У проекта есть виртуальная примерочная. Мне поначалу очень она понравилась. Я перемерила все новые модели и была в восторге, как хорошо реализована идея. Пока не решила примерить кроссовки на ногу моего мужа, а у него она менее стандартного размера и пропорций. Приложение вообще не справилось.

И тут сразу вспомнилась другая подобная неудачная попытка примерить очки виртуально. Казалось бы, какая прекрасная идея. Сайт designerglasses.co.uk предлагает ее реализацию. Но, к сожалению, распознает лицо через раз. То очки «садятся» криво, как будто дужка сломана. То эта самая дужка торчит в нескольких сантиметрах от головы.

Вообще, чем больше я смотрю на все виртуальные примерки, тем больше убеждаюсь, что успешны, по крайней мере, пока технологии не станут совершенными, две категории. Первая, — в которой человек даже примерно не представляет, как предмет выглядит на теле. Большинство не может визуализировать на себе, например, кольцо с круглым бриллиантом в 1или 2 карата. Тут помогает виртуальная примерка, такая как на сайте Blue Nile.

Второй случай, — когда это скорее развлечение, чем попытка показать, как реально сидит одежда, обувь или аксессуар. Так, в Gucci делали очень смешную примерку кроссовок с виртуальным фоном в виде ковра, «как у бабушки», а в Chaumet предлагали примерить роскошные тиары. Не думаю, что многие так часто покупают тиары, что не могут дойти до бутика Chaumet и их примерить. Конечно, тут совсем другая идея и отличный маркетинг. И это уже совсем другая история.