В Уфе до декабря перекроют участок улицы Пушкина

До 30 ноября в Уфе будет перекрыт участок улицы Пушкина в сторону Театральной улицы, а также проезд по Карла Маркса в сторону Коммунистической улицы. Также будет закрыт поворот налево с Карла Маркса на улицу Пушкина, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Башкирии. Ограничения введены из-за капитального ремонта водопровода на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Изменятся схемы движения общественного транспорта.

«Уфаводоканал» просит уфимцев отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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