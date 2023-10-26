Власти Староминской пытались продать 744 «квадрата» земли по заниженной цене

Совет Староминского сельского поселения в сентябре 2023 года решил приватизировать на аукционе муниципальное имущество — нежилое здание площадью 254,6 кв. м и участок в 744 кв. м, предназначенный для промышленных объектов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, начальная цена имущества составила 455 тыс. руб.

Сведения о продаже были размещены на сайте torgi.gov.ru. Прокуратура провела проверку и выявила попытку продажи муниципального имущества по заниженной цене.

Отчет об определении рыночной стоимости объектов недвижимости был составлен с нарушением требований законодательства. Так, в качестве объектов-аналогов были выбраны предложения, несопоставимые по состоянию оцениваемого объекта и объектов-аналогов, площади, местоположению и этажности. Кроме того, в объектах-аналогах учтена только стоимость здания, без оценки земельного участка, а отчет об определении рыночной стоимости не содержал описание оценки земельного участка.

Начальная цена приватизируемого имущества не соответствовала рыночным предложениям объектов недвижимости в данном сегменте. Его приватизация могла причинить имущественный ущерб администрации сельского поселения. Аукцион по продаже указанного муниципального имущества отменили.

Татьяна Ручкина

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