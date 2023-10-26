Суды остановили работы в четырех кузбасских шахтах на 90 суток

С 19 октября по 25 октября Сибирское управление Ростехнадзора составило десять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса. Часть из них затем была подтверждена судебными актами о более продолжительных приостановках. В частности, на четырех шахтах они были введены судами на 90 суток, сообщает в своем Telegram-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль. 19 октября временный запрет был введен протоколом Ростехнадзора на ведение горных работ ООО «Шахта "Юбилейная"» по пластам 14, 15, 16 «за невыполнение требований проектных решений в части установки и эксплуатации пунктов переключения в самоспасатели». Затем решением суда все работы на шахте (за исключением работ по жизнеобеспечению) были приостановлены на 90 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также суды ввели временные запреты после протоколов Ростехнадзора на 90 суток на эксплуатацию шахтных подвесных локомотивов АО «Шахта "Антоновская"» за использование уже отработавших нормативный срок технических устройств, на горные работы в вентиляционном штреке 431 бис и эксплуатацию ленточного конвейера АО «Угольная компания "Северный Кузбасс"» шахта «Первомайская» за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки, пылевзрывоопасное состояние горной выработки» и др., и на проведение промежуточного штрека АО «Распадская-Коксовая» за отсутствие технической документации на проведение и крепление горной выработки.

Кроме того, пока протоколами Ростехнадзора приостановлены добыча угля в шахте имени Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» за превышение допустимой концентрации метана и нарушение в системе аэрогазового контроля и в ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» «за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки, несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, эксплуатацию монорельсовой подвесной дороги с нарушением требований промышленной безопасности» и других.

Игорь Лавренков, Кемерово