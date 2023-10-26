В Уфе арестовали бывшего адвоката по подозрению в поджоге автомобиля

Кировский райсуд Уфы заключил под стражу до 14 декабря бывшего адвоката 42-летнего Рустема Шайхутдинова, подозреваемого в поджоге автомобиля Mitsubishi Outlander директора IT-компании «Экспресс лаб» Олеси Шарковой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», автомобиль Олеси Шарковой подожгли около двух недель назад на парковке возле ее дома на улице Свердлова. УМВД по Уфе возбудило уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Самого Рустема Шайхутдинова задержали на днях на железнодорожном вокзале при попытке уехать из города. По словам пострадавшей, выйти на него удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

По одной из версий, причиной к преступлению могла стать четверка за защиту магистерской диссертации, которую поставили бывшему адвокату в 2021 году, когда тот заканчивал УГАТУ. Госпожа Шаркова присутствовала тогда в экзаменационной комиссии.

В 2013 году Рустема Шайхутдинова приговорили к четырем годам лишения свободы условно за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а в 2014 году признали виновным в краже и попытке кражи автомобилей, и приговорили с учетом предыдущего наказания к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Венера Хисамова

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