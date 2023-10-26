С погибшим в ходе СВО Алексеем Ивановым простились в Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии простились с младшим сержантом Алексеем Ивановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом во ВКонтакте сообщил глава района Айдар Шарафутдинов.

Он отметил, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Алексей Иванов награжден Орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал глава государства.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.