В Новороссийске остановлено строительство школы рядом с памятником археологии

Прокуратура Новороссийска проводит проверку по факту проведения строительных работ в охранной зоне памятника культурного наследия, сообщает надзорное ведомство. Работы по возведению школы на 1,5 тыс. мест приостановлены до завершения археологического обследования участка.

Строительство учебного заведения на окраине Новороссийска ведется на месте бывших виноградников. Объект культурного наследия IV-III веков до нашей эры был обнаружен на участке под виноградниками в 2018 году, памятник представляет собой помещение ремесленника, ранее там были найдены бронзовые украшения, монеты и керамика. При возведении школы строители вырыли котлован в ста метрах от границ памятника археологии, в котловане обнаружены остатки древней керамики. Вновь выявленный объект археологии включен в реестр памятников. По результатам проверки прокуратурой города будет дана оценка законности формирования земельного участка и проведения строительных работ, сообщает надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар