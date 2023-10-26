Похитившая вещдоки экс-следователь пойдет под суд

Бывший следователь отдела полиции № 10 в Красноярском крае пойдет под суд за похищение вещдоков. По данным прокуратуры Красноярского края, женщина забрала 157 тыс. руб., которые были изъяты у фигуранта одного из уголовных дел.

«Под предлогом открытия замка в двери одного из рабочих кабинетов она взяла связку ключей, где также был ключ от сейфа, в котором хранились вещдоки. После этого проникла в кабинет руководителя, открыла сейф и забрала оттуда конверт с деньгами. Чтобы отвести от себя подозрения, оставила дверь сейфа открытой, а связку ключей вернула на место»,– рассказали в прокуратуре. Из похищенной суммы 45 тыс. руб. она потратила на свои нужды, остальное спрятала в служебный сейф.

Когда пропажа вещдока обнаружилась, следователь призналась в совершении преступления. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что фигурантка дела несла службу в должности старшего следователя с 2017 года. За период работы она расследовала множество преступлений.

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Оксана Павлова