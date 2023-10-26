«Россети Тюмень» направили 1 млн рублей на повышение надежности электроснабжения югорского поселка

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Таежная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект является главным центром питания одноименного поселка, где живет более 1,5 тысячи человек. На выполнение работ компания направила 1 млн рублей.



Чтобы подготовить подстанцию к периоду максимальных нагрузок, энергетики отремонтировали 2 силовых трансформатора общей мощностью 12,5 МВА и 2 трансформатора собственных нужд, которые обеспечивают работу телемеханики и устройств релейной защиты и автоматики. Также специалисты провели на энергообъекте техобслуживание распределительного щита 0,4 кВ и установили новый конденсатор связи для оперативной обработки сигналов с подстанции на диспетчерский пульт.

Ремонт подстанции 110 кВ «Таежная» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Реализация технических мероприятий на питающем центре позволила повысить надежность электроснабжения жителей поселка Таежного и социально значимых учреждений: детского сада, школы и амбулатории.

АО «Россети Тюмень»