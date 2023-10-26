В группе F Лиги чемпионов, которую называют «группой смерти», вновь сменился лидер. В третьем туре после уверенной победы ПСЖ над «Миланом» (3:0) на первое место вышли парижане, а «Ньюкасл» уступил на своем поле дортмундской «Боруссии» (0:1), хотя считался фаворитом этой встречи. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus / AP Фото: Thibault Camus / AP

После того как «Ньюкасл» «переехал» дома ПСЖ (4:1), эксперты начали петь английской команде дифирамбы, а ПСЖ чуть ли не хоронили. Третий тур многое расставил по своим местам. Дортмундская «Боруссия» показала всему миру, что настрой и полные трибуны — это еще не гарантия успеха «Ньюкасла».

Немецкая команда создавала немало опасных моментов у ворот хозяев, забила однажды, но и этого оказалось достаточно для победы. Причем назвать встречу скучной точно нельзя. «Ньюкасл» тоже искал счастья в атаке. Но реализовать этот атакующий потенциал не получилось. Почему в такой игре был зафиксирован столь скромный счет, объяснил футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев:

«Моментов "Ньюкасл" создал достаточно, просто "Боруссия " не позволяла себе вольностей, как ПСЖ. В принципе, игра должна была быть максимально результативной.

Во-первых, вратари творили чудеса, во-вторых, везло. Мы видели два удара в штангу и в перекладину.

Мне кажется, зрители получили большое удовольствие от этой игры».

Что касается ПСЖ, то парижане еще раз доказали, что как были фаворитами в этой непростой группе F, так и остались. Три безответных мяча в воротах «Милана» это подтверждают красноречивее знатоков футбола. Причем впереди нас ждет еще одно очное противостояние ПСЖ и «Ньюкасла» в столице Франции. Но эта встреча запланирована на конец ноября, и многое в группе F к тому моменту может измениться.

Пока же явным аутсайдером здесь выглядит именно «Милан», который в трех матчах Лиги чемпионов не забил ни одного мяча. Несмотря на состав, этот «Милан» Стефано Пиоли не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, считает футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Вроде в составе качественные футболисты, но если смотреть в целом, на то, как они играют, заметен недобор командной работы и умения создавать моменты».

Что касается ПСЖ, то сомневаться в том, что Париж выйдет в play-off уже не стоит, уверен Андрей Талалаев: «Мало кто сомневается, что они выйдут в весну. Но то, каким там будет ПСЖ, зависит от того, насколько стабильно станет играть команда».

С таким составом и таким Килианом Мбаппе, который, кстати, «Милану» забил, поверить в это нетрудно. Но если ПСЖ, хоть и ненадолго позволил усомниться в своих возможностях, то «Манчестер Сити» штампует победы в Лиге чемпионов одну за другой.

В этот раз команда Хосепа Гвардиолы обыграла швейцарский «Янг Бойз». Причем футболисты «Манчестер Сити» уже не первый раз играют с аутсайдером, как кошка с мышкой, и включаются только когда начитают уступать, или когда соперник сравнивает счет. В этот раз на табло долгое время горели две единицы. Но в итоге 3:1 — победа «Сити». Эрлинг Холанн, наконец, забил. Правда, с пенальти, но все-таки.

Любопытно, но самым веселым получился матч, который по вывеске в этом даже заподозрить было сложно — «Селтик»—«Атлетико». Шотландский клуб на своем поле дважды выходил вперед, и дважды парни Диего Симеоне его догоняли. В остальных же играх с участием фаворитов все было не то чтобы скучно, но точно предсказуемо.

Вообще, создается впечатление, что организаторы намеренно собрали в группы команды столь разного уровня, что бы в следующем сезоне, когда формат самого престижного футбольного турнира континента изменится, избежать критики. После такого количества игр, где все понятно до стартового свистка, желание поменять формат возникнет у кого угодно. Впрочем, подобная предсказуемость наверняка позволит многим с интересом смотреть на букмекерские линии. Главное, не увлекаться.

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