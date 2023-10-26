Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана намерен вложиться в 15 стартапов

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ) совместно с ООО «Евразийский центр инноваций» (бывшее ООО «Пульсар венчур кэпитал») намерены отобрать в акселератор 15 российских стартапов в сферах IT и IoT с высокой степенью готовности продукта к выходу на рынок.

Как сообщили «Ъ-Казань» в ИВФ, участники акселератора смогут претендовать на инвестиции до 50 млн руб. от организаторов и партнеров программы акселерации.

Отбор стартапов планируется объявить в середине ноября, а завершить 26 апреля 2024 года на Российском венчурном форуме в Казани.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НКО ИВФ Татарстана от продажи в 2022 году составила около 13,8 млн руб., чистая прибыль — 682,2 млн руб., чистые активы к началу 2023 года превысили 3,5 млрд руб. На тот момент ИВФ участвовал в 17 компаниях. Владельцем ИВФ является правительство Татарстана.

ООО «Евразийский центр инноваций» было учреждено в Казани в январе 2018 года. Владельцами являются Павел Королев (82%) и Юрий Баранов (18%). По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2022 год выручка компании составила около 35,3 млн руб., чистый убыток достигал 4,3 млн руб. Чистые активы к началу 2023 года были отрицательными и составляли минус 1,8 млн руб. На тот момент ООО участвовало в 22 компаниях.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"