Суд не нашел разницы между вознаграждением и взяткой

Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему главному архитектору Таганрога Дмитрию Иваненко. Ранее он был приговорен к семи годам колонии строгого режима за взяточничество. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, работы на котором были выполнены не полностью. В суде архитектор не признал вину, его защита обжаловала приговор. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского Бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда утвердила приговор Таганрогского городского суда по делу бывшего главного архитектора города Дмитрия Иваненко. В августе он был признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн руб. Также суд лишил его права занимать определенные должности на госслужбе в течение пять лет после освобождения.

По версии следствия, 21 октября 2022 года Дмитрий Иваненко в ресторане «Осака» через посредника получил 500 тыс. руб. за выдачу разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, работы на котором не были выполнены в полном объеме. Передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ, архитектор был задержан сразу после получения конверта с деньгами.

На стадии следствия Дмитрий Иваненко признал вину, однако в суде стал ее отрицать.

Во время расследования дела и судебных заседаний он находился под домашним арестом. После вынесения вердикта экс-чиновник был взят под стражу в зале суда.

Защита архитектора обжаловала приговор.

В апелляционных жалобах адвокаты попросили направить дело на новое рассмотрение. По их словам, передача Дмитрию Иваненко денег являлась провокацией. «Встреча [свидетеля, передавшего деньги] с Иваненко, в результате которой первый демонстративно в общественном месте передал конверт с деньгами осужденному, была инициирована оперативными сотрудниками. Сам же Иваненко эту встречу не планировал, а приехал по настоянию свидетеля по указанному последним адресу»,— говорилось в жалобах адвокатов.

По словам самого Дмитрия Иваненко, он принимал конверт не как взятку, а как «вознаграждение за выполнение объема работ, необходимых для подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию», и ожидал там найти 100 тыс. – 150 тыс. руб.

Поэтому после получения конверта архитектор был удивлен и отметил чрезмерность находящейся в нем суммы. «Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Иваненко предпринимал действия для получения им взятки, определяя размер денежных средств в 500 тыс. руб., материалы дела не содержат»,— подчеркнула защита.

Ростовский областной суд, изучив доводы адвокатов, оставил приговор без изменения. «Коллегия находит выводы суда первой инстанции обоснованными, мотивированными и убедительными, а приведенный в приговоре анализ доказательств, проверенных судом и сопоставленных друг с другом в приговоре, подробным и обстоятельным. Оснований для отмены либо изменения приговора суда в отношении Иваненко коллегией не усмотрено»,— сказано в апелляционном определении облсуда.

Решение может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в течение полугода с момента его вынесения.

Кристина Федичкина