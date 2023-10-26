Суд не нашел разницы между вознаграждением и взяткой
Бывший главный архитектор Таганрога отправится на семь лет в колонию за взятку
Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему главному архитектору Таганрога Дмитрию Иваненко. Ранее он был приговорен к семи годам колонии строгого режима за взяточничество. По версии следствия, он получил 500 тыс. руб. за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, работы на котором были выполнены не полностью. В суде архитектор не признал вину, его защита обжаловала приговор. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.
Бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко
Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского
Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда утвердила приговор Таганрогского городского суда по делу бывшего главного архитектора города Дмитрия Иваненко. В августе он был признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн руб. Также суд лишил его права занимать определенные должности на госслужбе в течение пять лет после освобождения.
По версии следствия, 21 октября 2022 года Дмитрий Иваненко в ресторане «Осака» через посредника получил 500 тыс. руб. за выдачу разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, работы на котором не были выполнены в полном объеме. Передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ, архитектор был задержан сразу после получения конверта с деньгами.
На стадии следствия Дмитрий Иваненко признал вину, однако в суде стал ее отрицать.
Во время расследования дела и судебных заседаний он находился под домашним арестом. После вынесения вердикта экс-чиновник был взят под стражу в зале суда.
Защита архитектора обжаловала приговор.
В апелляционных жалобах адвокаты попросили направить дело на новое рассмотрение. По их словам, передача Дмитрию Иваненко денег являлась провокацией. «Встреча [свидетеля, передавшего деньги] с Иваненко, в результате которой первый демонстративно в общественном месте передал конверт с деньгами осужденному, была инициирована оперативными сотрудниками. Сам же Иваненко эту встречу не планировал, а приехал по настоянию свидетеля по указанному последним адресу»,— говорилось в жалобах адвокатов.
По словам самого Дмитрия Иваненко, он принимал конверт не как взятку, а как «вознаграждение за выполнение объема работ, необходимых для подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию», и ожидал там найти 100 тыс. – 150 тыс. руб.
Поэтому после получения конверта архитектор был удивлен и отметил чрезмерность находящейся в нем суммы. «Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Иваненко предпринимал действия для получения им взятки, определяя размер денежных средств в 500 тыс. руб., материалы дела не содержат»,— подчеркнула защита.
Ростовский областной суд, изучив доводы адвокатов, оставил приговор без изменения. «Коллегия находит выводы суда первой инстанции обоснованными, мотивированными и убедительными, а приведенный в приговоре анализ доказательств, проверенных судом и сопоставленных друг с другом в приговоре, подробным и обстоятельным. Оснований для отмены либо изменения приговора суда в отношении Иваненко коллегией не усмотрено»,— сказано в апелляционном определении облсуда.
Решение может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в течение полугода с момента его вынесения.