Строительство школы на месте раскопок в Новороссийске приостановили

Строительство школы на 1,5 тыс. мест на территории памятника культурного наследия в Новороссийске приостановили. Прокуратура начала проверку информации, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По результатам проверки прокуратура оценит законность формирования земельного участка и проведения строительных работ.

Школу начали строить на участке по улице Катанова. При строительных работах там нашли следы древнего поселения. Археологи относят его к памятнику майкопской культуры (3700–3000 г.г. до нашей эры). 20 октября памятник включили в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края.

Но спустя пять дней подрядчик снова решил не пускать археологов на объект. Как заявил краевед Сергей Стряпухин, 25 октября строители начали сносить памятник археологии. В связи с произошедшим новороссийские активисты направили обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента и прочие ведомства.

Татьяна Ручкина

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