Гордума ввела дизайн-регламент для зданий в историческом центре Тамбова

Внешний вид зданий в историческом центре и на магистральных улицах Тамбова теперь должен соответствовать дизайн-регламенту. Введение требований накануне одобрили на заседании гордумы Тамбова. Об этом сообщил мэр облцентра Максим Косенков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Косенкова, дизайн-регламент будет распространяться как на строящиеся объекты, так и на реконструируемые.

«Требование закреплено в федеральном законодательстве, а теперь и в правилах землепользования и застройки города. Изменения позволят сохранить культурно-историческую идентичность и целостность архитектурного наследия Тамбова»,— считает мэр

Дизайн-регламент внешнего вида зданий с 2015 года действует в Воронеже, с 2017-го — в Белгородской области, с 2020-го — в Курске. В столице Черноземья требования касаются облика объектов в целом, а в приграничных регионе и городе — вывесок, в том числе рекламных.

О том, дизайн-регламент разрабатывали в Курске, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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