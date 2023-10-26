В Волгограде возбудили уголовное дело об избиении мачехой ребенка-инвалида

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям доложить о ходе расследования дела, возбужденного по факту избиения женщиной приемного ребенка с инвалидностью. О этом сообщили в информационном центре ведомства. Дело расследуется по статье об истязании (ст. 117 УК РФ).

Правоохранители отмечают, что жительница региона, «испытывая неприязнь к своей шестилетней падчерице, которая имеет инвалидность, наносила ей побои и словесно оскорбляла ребенка». Ранее в управлении МВД по региону отчитались о задержании 29-летней женщины, которая на протяжении нескольких месяцев якобы избивала и унижала 6-летнюю падчерицу.

В полицию обратились соседи, которые слышали плач ребенка за стеной.

Никита Маркелов

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