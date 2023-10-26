Среди нижегородских пенсионеров протестируют браслеты с кнопкой вызова помощи

В Нижегородской области стартовал проект по раздаче пенсионерам специальных электронных браслетов для вызова экстренной помощи. По данным регионального отделения партии «Единая Россия», с помощью этих браслетов можно проводить мониторинг здоровья пожилых людей и в случае нештатной ситуации оперативно информировать об этом родственников или соцработников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тестирование техники будет проходить нескольких месяцев. В нем примут участие различные по своему функционалу браслеты. По итогам тестирования будут отобраны наиболее подходящие модели, которые будут рекомендованы областному министерству соцполитики для масштабирования проекта на всю Нижегородскую область.

Андрей Репин