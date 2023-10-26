Среди нижегородских пенсионеров протестируют браслеты с кнопкой вызова помощи
В Нижегородской области стартовал проект по раздаче пенсионерам специальных электронных браслетов для вызова экстренной помощи. По данным регионального отделения партии «Единая Россия», с помощью этих браслетов можно проводить мониторинг здоровья пожилых людей и в случае нештатной ситуации оперативно информировать об этом родственников или соцработников.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Тестирование техники будет проходить нескольких месяцев. В нем примут участие различные по своему функционалу браслеты. По итогам тестирования будут отобраны наиболее подходящие модели, которые будут рекомендованы областному министерству соцполитики для масштабирования проекта на всю Нижегородскую область.