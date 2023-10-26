Канатки, альпаки, родельбан, Музей Археологии ждут школьников на «Роза Хутор»

В дни осенних каникул с 28 октября по 6 ноября на курорте будут действовать специальные тарифы для учеников сочинских школ и их родителей.

В этот период по прогулочному билету можно будет не только покататься на канатных дорогах курорта, но и посетить Музей Археологии, этнографический парк «Моя Россия», а также получить комплексный обед в буфет-баре «Берлога». Стоимость для школьников составит 950 рублей, а для их родителей — 1550 рублей.

— Специальные цены будут действовать для школьников от 7 до 17 лет. На канатные дороги ребята допускаются только в сопровождении родителей. Приобрести билеты можно в центральных кассах курорта. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, документы родителей, подтверждающие регистрацию в Сочи и справку об обучении детей в школах города. Заявки на организованные школьные группы можно направлять на электронный адрес sales@rosakhutor.com,— сообщили на курорте «Роза Хутор».

Кроме специальных тарифов на подъемники, в дни осенних каникул школьников ждет 20-процентная скидка на катание на родельбане. А посещение Парка альпак «Пача Мама», где можно пообщаться с милыми обитателями перуанских Анд, обойдется всего в 450 рублей для детей от 4 до 12 лет и в 960 рублей для тех, кто старше. Кстати, добраться до курорта «Роза Хутор» из Лазаревского, Сочи или Адлера на скоростной электричке «Ласточка» школьники смогут за полцены. Для этого, приобретая проездной билет в кассах вокзала, необходимо предъявить справку из учебного заведения.

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