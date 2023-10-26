На Большой уральской тропе появится новый кольцевой маршрут

В следующем году на Большой уральской тропе появится второй кольцевой маршрут Златоуст - Таганай - озеро Тургояк - Миасс - экотропа Кошкуль - ГЛК «Солнечная долина» - хребет Уреньга. Он станет самым протяженным и насыщенным на Южном Урале, сообщают в соцсетях проекта «Большая уральская тропа».

Длина горного маршрута составит 150 км. Он объединит природные достопримечательности, исторические города Южного Урала и объекты культурного туризма Челябинской области. Маркировка оставшихся отрезков маршрута закончится в 2024 году.

«Пройти его можно как за пять-семь дней с ночевками в гостиницах, глэмпингах, турбазах и приютах, так и в формате похода выходного дня в течение длительного периода времени»,– сообщают в анонсе руководители проекта.

Первый кольцевой маршрут на Большой уральской тропе длиной 30 км был открыт в прошлом году. Он охватывает поселок Карпушиха, эколого-туристский комплекс «Весёлые горы», горы Оборотная и Старик-Камень.

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