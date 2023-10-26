Почти треть челябинцев имеет действующие кредиты

Около 26% жителей Челябинска имеют действующие кредиты и регулярно вносят платежи по ним. 3% горожан иногда допускают просрочки по уплате оформленных займов, еще 2,2% не платят по ним три и более месяцев. Такие выводы по итогам опроса местных жителей старше 18 лет сделали социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Среди тех, кто не имеет просроченных платежей по кредитам, преобладает наиболее экономически активная группа — горожане в возрасте 25-44 лет. Совсем не имеют займов 68,2% челябинцев. В их числе преобладают местные жители от 18 до 24 лет и старше 60 лет.

«Стоит предположить, что первые ещё не имеют кредитных обязательств, а вторые — уже выплатили кредиты, которые брали. А также в этой группе чаще представлены те, кто относит себя к категории малообеспеченных жителей города, характеризуя уровень своей материальной обеспеченности»,— отмечают авторы исследования.

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