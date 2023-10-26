Ижевский клуб «Купол-Родники» уступил на выезде в Краснодаре

Баскетбольный клуб из Ижевска «Купол-Родники» проиграл в выездном матче в Краснодаре. Игра с местной командой «СШОР-Локомотив-Кубань» завершилась со счетом 97:68. Самыми результативными игроками в команде из Удмуртии были Даниил Карванен и Сергей Полстянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба клуба, команде не смогли помочь Александр Винник и Максим Кирьянов. Они получили травмы и под присмотром докторов восстанавливаются в Ижевске.

Следующая игра «Куполу-Родникам» предстоит в Ростове-на-Дону 28 октября, где они встретятся с командой БАРС-РГЭУ.