В Калмыкии урожай риса-сырца увеличился на 16,6% в 2023 году

В текущем году рисоводы Калмыкии собрали 10,5 тыс. т риса-сырца, что на 1,5 тыс. т (на 16,6%) больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность культуры составила 43,2 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министерства сельского хозяйства Калмыкии Фото: Telegram-канал министерства сельского хозяйства Калмыкии

Лидером по сбору культуры стало хозяйство АО «50 лет Октября».

Отмечается, что в рамках реализации «Концепции развития кормопроизводства и рисоводства в Октябрьском районе Республики Калмыкия на 2024-2030 годы» планируется реконструкция Сарпинской обводнительно-оросительной системы, мероприятия по химической и биологической мелиорации рисовых чеков. Также программа будет учитывать расчеты по эффективности увеличения посевов риса.

Анастасия Назарова