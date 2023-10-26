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В Калмыкии урожай риса-сырца увеличился на 16,6% в 2023 году

В текущем году рисоводы Калмыкии собрали 10,5 тыс. т риса-сырца, что на 1,5 тыс. т (на 16,6%) больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность культуры составила 43,2 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал министерства сельского хозяйства Калмыкии

Фото: Telegram-канал министерства сельского хозяйства Калмыкии

Лидером по сбору культуры стало хозяйство АО «50 лет Октября».

Отмечается, что в рамках реализации «Концепции развития кормопроизводства и рисоводства в Октябрьском районе Республики Калмыкия на 2024-2030 годы» планируется реконструкция Сарпинской обводнительно-оросительной системы, мероприятия по химической и биологической мелиорации рисовых чеков. Также программа будет учитывать расчеты по эффективности увеличения посевов риса.

Анастасия Назарова

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