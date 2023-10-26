В Казани с улицы эвакуируют бесхозный BMW с разбитыми окнами

В Казани власти распорядились эвакуировать пять бесхозных машин с разбитыми окнами и спущенными шинами. Это следует из информации, опубликованной в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Речь идет о Ford (стоит на улице Касимовых, 38), о трех машинах марки ВАЗ (на улицах Урманче, 10, и Тихомирнова, 11), о BMW с марийскими номерами (на улице Урманче, 10). У некоторых из них открыт салон, а также капот.

Машины должны быть эвакуированы в течение пяти дней. После этого они будут отправлены на штрафстоянку.

"Ъ-Казань"