В Башкирии иностранца осудили за попытку сбыть особо крупную партию героина

Стерлитамакский городской суд признал 23-летнего Абубакра Бахриддинова виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ), приговорив его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ. Гражданин «одной из среднеазиатских республик» был задержан вблизи трассы Уфа-Оренбург после того, как достал из тайника-закладки 2,4 кг героина. Установлено, что он прибыл в Башкирию из Москвы, планируя продать наркотик на территории страны, его действия координировал сообщник через сообщения в социальной сети.

Наталья Балыкова

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