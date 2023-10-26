Синоптики выпустили экстренное предупреждение в нескольких сибирских регионах

В Новосибирской области вечером 26 октября и сутки 27 октября ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и гололед, сообщает МЧС региона. Усиление ветра в регионе ожидается на уровне до 23 м/с. Днем температура будет находиться в районе 0, ночью похолодание до -5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В АО «РЭС» заявили, что работа будет проходить в режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в электросетях.

В Кемеровской области и Алтайском каря также в эти дни ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег и гололедные явления. Усиление ветра от 15 до 20 м/с, местами порывы до 27 м/с. В Кузбассе температура днем будет находится в районе -3 градусов, ночью – опустится до -6 градусов. В Алтайском крае днем от -1 до +4, ночью – до -5.

В Республике Алтай порывы ветра по высокогорью будут доходить до 35 м/с. Ночь температура будет опускаться до -8.

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Александр Киселев