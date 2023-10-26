Жители Уфы создали петицию с требованием решить транспортную проблему

Жительница уфимского микрорайона Яркий Наталья Никитина создала петицию, в которой заявила о транспортной проблеме. Требования адресованы главе Башкирии Радию Хабирову, в настоящее время их поддержали около 700 человек.

В обращении говорится, что в микрорайоне, позиционирующемся как «город в городе», построено 29 многоквартирных домов, в которых живут более 16 тыс. человек. Через Яркий проходят маршруты нескольких популярных автобусов, однако они заезжают транзитом из Демского района.

В часы пик общественный транспорт переполнен, места в нем не хватает, пассажиров зажимает дверями. Интервал движения, по мнению местных жителей, слишком длительный.

«Минтранс оперирует понятиями средняя наполняемость, среднее количество транзакций, отказывается видеть проблему переполненности транспорта к микрорайону Яркий в час пик. Но специфика трафика такова, что утром в сторону центра максимальная нагрузка, а в сторону Демы минимальная. Вечером ситуация обратная. Применение средних показателей не отражает реальной картины»,— отмечается в петиции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября прокуратура установила переполненность общественного транспорта в Уфе. Проверка также выявила несоблюдение расписания и интервалов движения, правил перевозки и работу водителей на транспортных средствах с неисправностями.

После этого работу общественного транспорта по поручению Радия Хабирова проверяли чиновники. Начальник управления транспорта и связи мэрии Уфы Кирилл Никулин и заместитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов проинспектировали остановки и заявили, что людей на остановках не так много, жалоб от пассажиров нет, автобусы и электротранспорт ходят по расписанию и не переполнены.

Наталья Балыкова

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