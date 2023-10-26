В Петергофе откроют музей истории города

Музей истории Петергофа откроется в Доме Струкова П. А. с садом. Это здание закрепили за Краеведческим музеем города Ломоносов, сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко в соцсети «ВКонтакте» Фото: Страница вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко в соцсети «ВКонтакте»

Чиновник указал, что дом площадью 221 кв. метров улице Аврова относится к объектам культурного наследия федерального значения. Для восстановления его внешнего вида специалисты проведут ремонтные работы.

«Создание музея истории города, уверен, поможет сохранить художественные, культурные и исторические ценности этого уникального места. Часть коллекции музея будут составлять предметы из личных собраний горожан»,— написал Москаленко.

Известно, что до Великой отечественной войны там жили люди, а после там провели ремонт из-за повреждений, полученных во время ВОВ. С 1970 года там разместился Дворец бракосочетаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в реестр объектов культурного наследия регионального значения включили доходный дом купца Пантелея Фролова на Тележной улице.

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