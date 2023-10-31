Последние несколько лет в Челябинске власти занялись комплексным благоустройством существующих и созданием новых общественных пространств. Работы ведутся как по федеральным программам, так и в рамках инициатив региона и города. По словам мэра Натальи Котовой, за четыре года удалось благоустроить сотни общественных территорий и более полутора тысяч дворов. Как будет меняться город в ближайшее время, какова роль бизнеса и граждан в благоустройстве, и что может измениться в работе по созданию общественных пространств, когда внутригородские районы перестанут существовать как самостоятельные муниципальные образования, глава Челябинска рассказала в интервью «Guide. Городская среда».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Челябинска Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Guide: Какие цели ставились на «пятилетку благоустройства» в Челябинске четыре года назад, и насколько сегодня удалось их достигнуть?

Наталья Котова: Итоги этого года еще подводить рано, работа идет, но есть статистика за период с 2019 года до конца 2022-го. За это время в Челябинске по различным федеральным и региональным программам было благоустроено более 1700 дворов, приведены в порядок или созданы с нуля порядка 300 общественных территорий. Это не только крупные пешеходные бульвары, скверы, экотропы, многофункциональные территории с разнообразным наполнением, но и небольшие локальные зоны отдыха в различных частях города.

Каждый год количество таких пространств увеличивается: помимо программы «Формирование комфортной городской среды», работы идут также в рамках инициативного бюджетирования, и где-то еще дополнительно направляем средства муниципалитета и районов на мероприятия по благоустройству.

И мы видим, что отношение челябинцев к своему городу меняется. Люди активно пользуются общественными пространствами, с удовольствием гуляют по новым бульварам и пешеходным улицам, проводят время с семьями в скверах. Получаем много позитивной обратной связи.

G.: Как вы оцениваете практику инициативного бюджетирования в Челябинске? Позволил ли такой подход более эффективно решать задачи благоустройства и создания социальных объектов?

Н.К.: На мой взгляд, это отличный механизм, который хорошо дополняет собой федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Инициативное бюджетирование позволяет максимально вовлекать жителей в процессы планирования и контроля расходов местных бюджетов. Они могут выдвигать и отбирать проекты, удовлетворяющие нужды населения, принимать участие в их реализации, а также осуществлять общественный контроль. И мы отмечаем, что там, где инициаторами проектов стали сами горожане, их внимание не ослабевает после завершения работ. Они следят за порядком, берегут то, что создано при их непосредственном участии.

Инициативное бюджетирование в Челябинске активно развивается с 2021 года. Проекты коснулись не только благоустройства территорий дворов и общественных пространств, но и обустройства объектов образования, спорта и культуры, экологии, а также объектов улично-дорожной сети.

Одно из ключевых преимуществ инициативного бюджетирования — возможность участия людей в процессе принятия решений о распределении бюджетных средств. Оно способствует развитию самоорганизации граждан. Благодаря этому процессу люди объединяются в команды, создают предложения по улучшению своего района и принимают на себя ответственность за реализацию проекта. Программа повышает прозрачность распределения бюджетных средств. Граждане могут следить за всеми этапами реализации проектов, начиная от подачи идеи и заканчивая отчетностью о выполнении проекта.

G: На ваш взгляд, фото каких мест в Челябинске наиболее наглядно показали бы результаты благоустройства по принципу «было» и «стало»?

Н.К.: Я считаю, что все территории, которые были выбраны для благоустройства, достойны внимания. Все они, вне зависимости от района, в котором находятся, пользуются спросом у горожан. Среди наиболее очевидных для подобного сравнения — территория у дворца спорта «Юность», Сад камней, парк Дружбы в Тракторозаводском районе, сквер у дворца культуры «Станкомаш», новая набережная — как за «Мегаполисом», так и за концертным залом имени Прокофьева.

В Советском районе это пешеходная зона по улице Свободы. Там еще остался один этап благоустройства, но большая часть территории уже обновлена. Можно отметить и Сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. На части проспекта Победы и Комсомольского проспекта уже тоже сделана пешеходная зона. В планах заняться улицей Братьев Кашириных — там есть большие участки, где надо провести озеленение и другие работы. Один из первых скверов, который мы благоустроили, — напротив ЮУрГУ.

В Ленинском районе благоустроили территорию перед ДК «Станкомаш», сделали ряд небольших скверов, а «Плодушку» уже несколько лет благоустраиваем, не торопясь, — начали с обрезки, санитарной очистки деревьев и постепенно, каждый год, что-то добавляем. У «Плодушки» довольно большая площадь, ежегодно направляется определенное количество денег на ее благоустройство. На сегодняшний день в эту территорию вложено уже более 100 млн руб. Скоро там появится детский городок, малые архитектурные формы поставим на этой площадке уже весной. Также в планах — построить спортивные площадки и административно-бытовые объекты. Последние нужны, потому что там получается полноценный парк, и приезжать постоянно обслуживающей организации из другого парка становится сложно.

G: Сейчас в городе действует двухуровневая система местного самоуправления, и вопросы благоустройства во многом решаются на уровне районов. Насколько они справляются с этими задачами, и что изменится в этом направлении работы, когда районы прекратят действовать как самостоятельные муниципальные образования?

Н.К.: Изменятся внутренние процессы, грубо говоря, поменяется юридическое лицо заказчика. Но для жителей все останется по-прежнему. В вопросах благоустройства главную роль играют районные администрации, потому что это их территории, о которых они все знают. Они получают пожелания от жителей, ведут с ними обсуждения.

Мы будем решать, насколько нужно централизовать работы по благоустройству, но в любом случае определенные полномочия у районов будут. В планах — сделать городское предприятие «Горзеленхоз», как мы его сейчас называем, которое будет иметь еще полномочия питомника. На площадке в районе Шагола, возле МУП «ПОВВ», оно будет выращивать деревья, а на территории рекультивированной свалки планируем разместить цветочные теплицы, которые будут обогреваться за счет переработки метана, вырабатываемого на полигоне. Возможно, у «Горзеленхоза» будут полномочия по замене высохших деревьев, уборке общественных пространств.

G.: Исходя из опыта создания общественных пространств, какие выводы городская администрация сделала на перспективу? Появилось ли за это время более четкое понимание, чего именно ждут жители Челябинска от таких территорий?

Н.К.: С учетом развития города общественные пространства становятся более компактными и функциональными. При создании объекта благоустройства первое, о чем мы думаем: кто и зачем сюда будет приходить. Запросы жителей могут быть разными: от комфортного места для работы под открытым небом до площадки для общения, занятий спортом. Именно функциональные площадки, отвечающие запросам жителей, сейчас актуальны.

В качестве примеров можно привести сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Молодежной, сквер Молодежный, набережные озера Смолино и реки Миасс у «Мегаполиса», скверы у дворца спорта «Юность» и у ДК «Станкомаш», территорию на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской.

G.: В этом году горожане выбрали очередные семь общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня уже есть понимание, что будет реализовано на этих территориях?

Н.К.: В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году запланировано благоустройство восьми общественных территорий, по поводу которых в апреле 2023 года прошло голосование жителей. Мы получили рекордное число голосов — более 172 тысяч. Сейчас разработаны проекты, по некоторым объектам уже объявлены торги. Мы намеренно проводим аукционы заранее, чтобы, как только позволит погода, подрядчик мог приступить к работам. К тому же, у исполнителей есть достаточно времени, чтобы подготовиться и закупить материалы, нанять людей, приобрести малые архитектурные формы и так далее.

Уже понимаем, что в следующем году будут реализованы очередные этапы финансово емких проектов. Это, к примеру, продолжение благоустройства «Плодушки», где будет создан детский городок, парка Калининского района, в котором обустроят спортивно-досуговую зону, и пешеходной части улицы Свободы.

Существенные изменения ждут входную группу действующего сквера по улице Молодогвардейцев, там, в том числе, будет «сухой» фонтан. Новые скверы появятся в поселке Смолино и в Металлургическом районе напротив рынка «Михеевский». У ТРК «Родник» будет благоустроена территория. А в Тракторозаводском районе планируется обустройство набережной Первого озера в микрорайоне Чурилово, которая объединит в себе места активности для детей, тихого отдыха, прогулочные зоны и спортивный досуг.

G.: На уровне руководства города и области часто говорится о необходимости создания полицентричности в Челябинске. Насколько, по-вашему, это реально сделать в ближайшие годы, и какова в этом роль общественных пространств?

Н.К.: Полицентричность — один из принципов развития Челябинска, заложенных в Генеральном плане. Каждый район города должен быть многофункциональным, чтобы жителям не приходилось ехать в другие районы за качественными сервисами и услугами. В отличие от моноцентричного города, в границах которого выделяется единственный центр притяжения — исторический, пространственная структура полицентричного города определяется наличием нескольких очагов активной деятельности — точек притяжения, равномерно распределенных в городском пространстве и обеспечивающих жителей всей необходимой инфраструктурой, транспортом, сферой услуг. Возникновение новых городских центров, точек притяжения формирует новый городской масштаб, позволяющий продолжать рост города.

Однако реализация такой модели города требует качественной транспортной связи между городскими подцентрами и центром. Сейчас в Челябинске идет активная работа в части развития и модернизации инфраструктуры общественного транспорта.

Примером районного подцентра, который уже сегодня формируется в Челябинске, можно назвать квартал спортивных объектов вдоль Университетской набережной («Спортивный город» и футбольный манеж) на северо-западе, в районе с высокой плотностью населения. Конечно, планируется благоустройство территории, которая объединит новые объекты. В сторону вантового моста, который соединит это пространство с городским бором, пройдет пешеходная дорога. Разумеется, будет берегоукрепление возле этого моста и благоустройство участка набережной. Планируются работы и на других участках набережной — возле улицы Молодогвардейцев, где УГМК строит футбольно-легкоатлетический манеж, а также на участке, где «Транснефть» хочет строить свой офис. Расположенную рядом территорию компания намерена благоустроить. Также есть планы по берегоукреплению участка, где строится новое здание арбитражного суда.

Новыми точками притяжения становятся также и общественные пространства, которые мы активно создаем в последние три года, как, например, новая набережная реки Миасс, сквер у «Юности». Они позволили жителям города увидеть новые его грани и новые точки восприятия. Общественные пространства наложены на транспортный и природно-экологический каркасы, образуя городское пространство. Они улучшают качество городской среды и благоустройства, а объединение между собой в ансамбли позволяет создавать и усиливать городские полицентры.

G.: Какова роль бизнеса в благоустройстве города? Только ли крупные компании инвестируют в общественные пространства? Помимо тех больших проектов, которые на слуху, можете ли вы привести примеры, когда малый и средний бизнес вкладывается в городскую среду?

Н.К.: Радует, что в Челябинске есть социально ответственный бизнес, готовый нам помогать. Такие гиганты, как РМК, КОНАР, Челябинский цинковый завод, ЧТПЗ, ЧЭМК, «Бовид», «Трубодеталь», «Строймеханизация» и другие, инвестируют в масштабные проекты. Но есть у нас и хорошие примеры, когда владельцы некрупных предприятий создают небольшие зоны отдыха, пусть даже рядом со своими магазинами или офисами. Многие помогают с установкой детских и спортивных площадок, сажают деревья и цветы, устанавливают небольшие арт-объекты. В их числе «Рестостар», рынок «Михеевский», Челябгипромез, индивидуальные предприниматели, многие из которых предпочитают вообще не называть себя.

Также в Челябинске действует замечательный проект «Перезагрузка», его инициаторы — обычные горожане, которые сами, своими силами, ну и, конечно, привлекая благотворителей, строят детские площадки в социальных учреждениях, устанавливают скамейки и урны.

G.: Какая работа ведется по внутридворовым территориям, внутриквартальным проездам? Есть ли сегодня взаимопонимание между мэрией и застройщиками новых микрорайонов в том, как должны выглядеть эти территории, и как распределяются зоны ответственности?

Н.К.: В этом году мы провели значительный объем работ именно по внутриквартальным проездам, делая упор на доступность объектов социальной инфраструктуры (подходы к детским садам и школам, поликлиникам, спортивным объектам), на проездах внутри городских поселков. Порядка 300 тыс. кв. м таких проездов приведено в порядок, и мы намерены продолжить уделять им особое внимание.

В рамках инициативного бюджетирования и программы «Формирование комфортной городской среды» продолжались работы на внутридворовых территориях, где не только обновляли детские и спортивные площадки, но и приводили в порядок проезды и парковки для жителей.

Строительство новых жилых микрорайонов и возведение отдельных многоквартирных домов ведется на основании разрешений, на земельных участках, имеющих определенные границы. Во всей проектной документации предусмотрено благоустройство, в том числе внутридворовых проездов, озеленение территории. Сам проект разрабатывает застройщик, мы, со своей стороны, проверяем его на соответствие градостроительному и земельному кодексу, установленным нормам по плотности застройки и озеленению, количеству парковочных мест. Многие застройщики сегодня понимают, что, создав благоприятную среду вокруг новых объектов, они сделают квартиры в них максимально привлекательными и ликвидными. Было время, когда благоустройство и создание социальной инфраструктуры отставали по времени от строительства домов, но если посмотреть на те объекты, которые в последние годы строятся или достраиваются, то нам удалось в большинстве случаев синхронизировать строительство школ, детских садов и самих микрорайонов. Мы всегда настаиваем на комплексном развитии территорий, которое включает в себя социальные объекты, подъездные пути и благоустройство дворовых пространств.

Беседовал Артур Якушко