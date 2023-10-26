В Самарской области один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тягачом

ДТП с участием двух большегрузов и тягача произошло в Самарской области в среду днем. Происшествие случилось на трассе «Урал Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа Челябинск» в Камышлинском районе в 13:45 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, водитель 1975 года рождения за рулем автомобиля Mercedes-Benz Actros ехал в сторону Самары, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Sitrak C7H, которой управлял 52-летний водитель. В результате удара тягач врезался в автомобиль «КамАЗ-М1840» под управлением водителя 1984 года рождения, который ехал впереди.

С места ДТП был госпитализирован водитель машины Sitrak C7H. Ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Самарской области неустановленный автомобиль сбил пешехода на трассе М-5. Пострадавший скончался. Водитель скрылся. Полиция объявила его в розыск.

Георгий Портнов