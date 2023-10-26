В Саратове чиновника привлекли к ответственности за нарушения при госзакупке

В Саратове прокуратура Гагаринского района выявила нарушения в работе чиновников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры проверили исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Установлено, что после заключения департаментом Гагаринского района контракта на оборудование мест массового пребывания людей средствами инженерной защиты, сведений о гарантии на работы и ее сроках в реестре контрактов не оказалось.

Прокурор завел дело по соответствующей административной статье (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ). «По результатам рассмотрения административного материала министерством экономического развития области должностное лицо заказчика признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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