Виновник ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей, получил 6 лет колонии

В Алтайском крае вынесли приговор 54-летнему местному жителю, по вине которого в аварии погибли женщина и четверо ее детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, сообщает СКР региона.

ДТП произошло вечером 5 сентября 2022 года на дороге Р-256 «Чуйский тракт». Подсудимый, управляя грузовым автомобилем с цистерной, выехал на встречную полосу с нарушением скоростного режима, где врезался в легковой автомобиль.

В результате действий мужчины, нарушившего ПДД, все пассажиры легкового авто, включая водителя, погибли на месте.

Суд назначил обвиняемому 6 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

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Александр Киселев