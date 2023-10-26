Выездные пункты вакцинации от гриппа будут работать в ТЦ Ижевска

В Ижевске продолжается работа выездных пунктов вакцинации от гриппа. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в Молл «Матрица» прививку можно сделать 26 октября с 13:00 до 17:00, в ТРК «Петровский» — 26 октября с 16:00 до 19:00

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26 и 27 октября с 15:00 до 19:00 выездной пункт будет функционировать в ТРЦ «Талисман» и ТЦ «Флагман Дисконт», в эти же дни с 16:00 до 19:00 — в ТЦ «Европа».

На Центральной площади передвижной мобильный комплекс будет работать по следующему расписанию: 26, 27 октября, 2 и 3 ноября с 16:00 до 20:00, 28 октября и 4 ноября с 10:00 до 16:00. По аналогичному расписанию можно сделать прививку от гриппа и в Республиканском центре общественного здоровья (пл. 50 лет Октября, 21)

Для прохождения вакцинации необходимо предъявить паспорт, полис и СНИЛС.

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