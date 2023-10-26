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В Оренбургской области собрали 3,3 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Оренбургской области собрали 3,3 млн т зерна. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент в регионе убрано около 90% площади посевов или 2,3 млн га. Средняя урожайность составила 14 ц/га.

По словам главы региона, аграриям некоторых муниципалитетов компенсируют часть затрат на приобретение семян. При этом Оренбургская область входит в число лидеров по обновлению парка техники.

В 2024 году на сельскохозяйственную отрасль в Оренбуржье будет выделено 4 млрд руб.

Андрей Сазонов

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