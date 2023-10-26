Полицейские в Набережных Челнах изъяли у пассажира такси незаконное оружие

В Набережных Челнах полицейские изъяли у пассажира такси незаконное оружие. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Татарстану Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Сотрудники ГИБДД 24 октября в 12:30 остановили ехавшую из Магнитогорска в Уфу машину с пассажиром 2001 года рождения. Тот привлек внимание полицейских своей реакцией на вопрос о перевозке запрещенных предметов в салоне машины. В итоге сотрудники решили провести личный досмотр и досмотр его вещей. У молодого человек нашли два предмета, похожие на пистолет. Экспертиза показала, что изъятые вещи оказались охолощенными пистолетами, переделанными под стрельбу элементами раздельного заряжения.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

"Ъ-Казань"