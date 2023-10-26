СКР возбудил уголовное дело по факту отравления участников Всероссийского фестиваля детских цирков

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после отравления участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, проходящего в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), и находится в производстве следственного отдела по Индустриальному району Перми. В настоящее время следствием проводятся осмотры места происшествия, изъята документация, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы празднования 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. На симптомы болезни первые шесть участников фестиваля пожаловались вечером 25 октября. Позже число заболевших достигло 15 человек, все они были госпитализированы. Предварительный диагноз — норовирусная инфекция. Медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь.

Свое расследование произошедшего ведет и краевой Роспотребнадзор. В пищеблоках, где готовилась еда, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья.