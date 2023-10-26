Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение на мосту через Урал в Оренбурге ограничено

Дорожные работы стартовали на автомобильном мосту через Урал в Оренбурге. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«Подрядчик "СУ- 56" в рамках гарантийных обязательств проводит ремонт деформационных швов. Работы планируется завершить в течение двух-трех дней»,— говорится в сообщении.

В связи с этим движение на мосту ограничено. Ранее в Оренбуржье перекрывали движение транспорта по путепроводу на трассе Каменноозерное — Медногорск. Это было связано с ремонтом объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Позже ограничение было снято.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...