Движение на мосту через Урал в Оренбурге ограничено

Дорожные работы стартовали на автомобильном мосту через Урал в Оренбурге. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«Подрядчик "СУ- 56" в рамках гарантийных обязательств проводит ремонт деформационных швов. Работы планируется завершить в течение двух-трех дней»,— говорится в сообщении.

В связи с этим движение на мосту ограничено. Ранее в Оренбуржье перекрывали движение транспорта по путепроводу на трассе Каменноозерное — Медногорск. Это было связано с ремонтом объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Позже ограничение было снято.

Георгий Портнов