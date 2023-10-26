В Ярославской области открыли новый четырехзвездочный отель

На территории курорта «Ярославское взморье» под Рыбинском введен в эксплуатацию новый четырехзвездочный отель «Коприно-Плаза». Он расположен на территории «Бухта Коприно» на берегу реки Треновка и рассчитан на 127 номеров. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор компании-инвестора «Васта Дискавери» Сергей Бачин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

«Развитие туристической и гостевой инфраструктуры одна из задач, поставленных президентом России. Действуют эффективные инструменты поддержки. Реализация проекта будет способствовать экономическому и социальному росту территории. В том числе — увеличению отчислений в бюджет региона, созданию новых рабочих мест для жителей Рыбинского района и новых возможностей для малого бизнеса»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Объект построен с использованием программы льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кредитные средства составили 750 млн руб., средства инвестора — 132,6 млн руб.

«Проект имеет очень большое значение для развития внутреннего туризма. Совместные усилия руководства региона, инвесторов и банка позволяют решать эту задачу максимально эффективно. Мы рады, что при участии банка удалось реализовать интересный проект и будем активно поддерживать новые идеи, направленные на развитие туристического потенциала нашего региона»,— сказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

Руководство «Ярославского взморья» отмечает, что возможности нового отеля «Коприно Плаза» увеличат турпоток на курорт уже в 2023 году.

«Открывшийся сегодня отель «Коприно Плаза» возведен в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это уже не первый объект, который мы реализуем совместно со Сбербанком. Благодарим и правительство Ярославской области за внимание и поддержку в реализации задач развития внутреннего туризма в России и в ярославском регионе»,— сказал генеральный директор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Проект «Ярославское взморье» предусматривает комплексное развитие территории площадью более 100 кв. км в Рыбинском районе. В 2022 году курорт посетило около 100 тыс. туристов.

Алла Чижова