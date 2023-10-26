Red Wings открывает прямое авиасообщение между Казанью и Шри-Ланкой

Компания Red Wings запустит в конце октября прямое авиасообщение между Казанью и Шри-Ланкой. Об этом говорится в сообщении казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолеты будут летать с 31 октября. Рейсы планируют выполнять один раз в десять дней. Самолеты будут летать лишь по определенным датам. В частности, по вторникам они будут отправляться из Казани в 23:00 с прибытием в Шри-Ланку в 9:15 следующего дня. В обратном направлении отправление запланировано на 15:15, а прилет — на 21:00. По субботам самолеты будут вылетать из Татарстана в 21:10 с прибытием в азиатскую страну в 7:25 следующего дня, а в обратную сторону рейс будет отправляться в 13:25, а прибывать — в 19:10.

Время в пути составит свыше восьми часов. На острове время опережает московское на 2,5 часа.

Самолеты из Казани в Шри-Ланку будут летать до марта 2024 года.

"Ъ-Казань"