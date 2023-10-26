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Аналитики рассказали о потребительских предпочтениях зумеров

Маркетинговая платформа билайн.ПРОдвижение на базе больших данных билайн с использованием сервиса для запуска рекламы СберТаргет на основе данных СберАналитики подготовили исследование одной из самых активных категорий потребителей – молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Фото: freepik.com

Предполагаемые доходы и тип занятости зумеров

Согласно данным билайн.ПРОдвижения доход зумеров в Москве составляет в основном от 50 до 75 тыс. рублей (49,38%), у 33,62% молодых жителей столицы – в диапазоне от 35 до 50 тыс. рублей. В регионах наоборот: преобладающая группа зарабатывает до 50 тыс. рублей, в то время как доходом от 50 до 75 тыс. располагает чуть более 20% молодежи. Между тем, согласно данным билайн.ПРОдвижения, порядка трети зумеров работают.

Покупательское поведение

Согласно анализу на базе платформы билайн.ПРОдвижение среди ярко выраженных интересов молодого поколения – любовь к онлайн-ретейлу. А по данным СберАналитики, в структуре расходов зуммеров ключевые позиции занимают категории:

  • Финансовые операции, переводы - 25%,
  • Продукты - 23%,
  • Кафе, бары, рестораны - 9%,
  • Гостиницы, туризм, развлечения - 7%.

Популярные способы передвижения и сервисы

Согласно анализу на базе билайн.ПРОдвижения передвигаться современная молодежь предпочитает на такси: интерес к данным услугам в столице проявляет 69,77% пользователей, а в миллионниках – 58,46%. Для остальных городов данный показатель составляет 45,86%. При этом независимо от географии каршеринг существенно «проигрывает» такси.

Интернет-активность

По данным билайн.ПРОдвижения интернет-активность зумеров чрезвычайно высока. В среднем все зумеры потребляют в два раза больше интернет-трафика, чем группа 18-55 лет.

Путешествия и отдых

Согласно платформе билайн.ПРОдвижение наиболее популярные направления путешествий за рубеж разнятся в зависимости от географии. Так, для Москвы самыми востребованными странами стали Турция (19,57%), Белоруссия (13,77%), ОАЭ (10,14%). Для миллионников лидерство у Казахстана (22,47%), Турции (16,85%) и Грузии (13,48%). Среди молодежи, проживающей в остальных российских городах, самые популярные направления – Грузия и Казахстан (по 13,87%).

Общий социально—демографический портрет

Как показала статистика билайн.ПРОдвижения, мужчин среди аудитории от 18 до 24 лет меньше, чем женщин. Согласно данным СберАналитики, мужчины чаще работают в сфере программирования и IT, безопасности, добычи и переработки, транспорта и логистики. Женщины предпочитают работать в сфере образования, здравоохранения, финансах, рекламы и маркетинге. Чаще ищут удаленную работу, с частичной занятостью.

Ознакомиться со всеми результатами исследования можно по ссылке.

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