В Тольятти из горящего жилого дома эвакуировали жильцов
Пожар произошел в жилом доме в Тольятти в четверг утром. Сообщение о происшествии в Автозаводском районе на ул. Туполева, 11, поступило на пульт оперативных служб в 9:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«На 14 этаже горели домашние вещи на балконе, площадь пожара составила шесть кв.м., ликвидирован в 9:53»,— говорится в сообщении.
Огонь тушили 27 человек и восемь единиц техники. Из здания были эвакуированы два человека. Никто не погиб и не пострадал.
Ранее в Самаре загорелся подземный паркинг. В связи с этим из жилого дома были эвакуированы люди.