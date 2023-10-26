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В Тольятти из горящего жилого дома эвакуировали жильцов

Пожар произошел в жилом доме в Тольятти в четверг утром. Сообщение о происшествии в Автозаводском районе на ул. Туполева, 11, поступило на пульт оперативных служб в 9:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На 14 этаже горели домашние вещи на балконе, площадь пожара составила шесть кв.м., ликвидирован в 9:53»,— говорится в сообщении.

Огонь тушили 27 человек и восемь единиц техники. Из здания были эвакуированы два человека. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Самаре загорелся подземный паркинг. В связи с этим из жилого дома были эвакуированы люди.

Георгий Портнов

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