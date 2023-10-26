Объем промышленного производства в Удмуртии за 9 месяцев вырос на 8%

В Удмуртии по итогам 9 месяцев 2023 года объемы промышленного производства увеличились на 8%, сообщает Удмуртстат. По обрабатывающим производствам рост составил 22%. Наибольшее увеличение показателей демонстрировали отрасли производства компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, электрического оборудования, химических веществ и химических продуктов, текстильных изделий — в 1,4 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Значительно уменьшился выпуск лекарственных средств и медицинских материалов — в 45,5 раза. Производства автотранспорта сократилось в 2,3 раза, прочих транспортных средств и оборудования — на 14%.

Продуктов питания за этот период произвели на 4,7% больше. Почти в 2 раза увеличился выпуск макаронных изделий, на 21% — пива, на 8% — молока. В то же время уменьшилось производство колбасных изделий на 12%, безалкогольных напитков — на 8%, кондитерских изделий — на 5%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечено падение на 8,1%, в добывающем секторе – на 2,2%.

В целом по России в январе-сентябре 2023 года рост промышленного производства составил 3,3%. По этому показателю Удмуртия находится на 8 месте в ПФО. Лидирует Чувашия с ростом на 25,3%, последнее место занимает Татарстан с 3,4%.

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