В Югре простились с военным, погибшим в зоне спецоперации

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) простились с 27-летним Аркадием Хахилевым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Аркадий Хахилев родился в 1996 году. Окончил школу №6 и «Няганский технологический колледж». Срочную службу в армии проходил в 2017-2018 годах. В 2023 году он отправился в зону СВО, где погиб 11 октября при исполнении воинского долга.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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