В модернизацию теплиц в Туймазинском районе вложат более 277 млн рублей

ООО «Крестьянское хозяйство „Овощевод“» планирует вложить инвестировать 277,4 млн руб. в модернизацию тепличного комплекса в Туймазинском районе, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве республики директор и владелец предприятия Марат Гайфуллин.

Согласно инвестпроекту, в 2023–2024 годах планируется модернизировать теплицы на площади 20 га и построить дополнительные комплексы площадью 4 га. Годовой объем овощей увеличится с 4,5 до 5,5 тыс. т. На площадке хозяйства начаты монтажные работы, а также реконструирована часть инженерных сетей для теплиц. Сейчас общая площадь тепличного комплекса составляет 55 га.

Проект получил статус приоритетного. Одобрено возмещение части затрат на закупку сельхозоборудования.

В 2019 году на предприятии начали обновлять 4 га теплиц, закупили новые каркасные конструкции, укрывочный материал и систему капельного полива. Продукция реализуется в Башкирии и других регионах России, отмечается в сообщении.

ООО «Крестьянское хозяйство „Овощевод“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 1996 года в селе Старые Туймазы. Компания специализируется на выращивании овощей закрытого грунта. Выручка в 2022 году составила 141,76 млн руб., чистая прибыль — 5,88 млн руб.

Майя Иванова

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