Суд приговорил уфимца к семи годам за покушение на убийство жены

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 36-летнему уфимцу Радику Туктагулову, признав его виновным в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в апреле текущего года подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, на почве ревности избил свою 35-летнюю супругу, попытался ее задушить шнуром от обуви, а затем вытолкнул с балкона четвертого этажа шестиэтажного дома на улице 50 лет СССР.

Женщине был причинен тяжкий вред, она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Подсудимый не признал вину. Ранее он заявлял следователю, что супруга пыталась выпрыгнуть с балкона, а он не успел ее поймать.

Суд приговорил Радика Туктагулова к семи годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Ранее уфимец был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Майя Иванова

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